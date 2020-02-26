أسعار الذهب العالمية تعود للصعود مع مخاوف من تحول كورونا لوباء

القاهرة- وكالات:

ارتفعت أسعار الذهب عالميا، اليوم الأربعاء، بعد انخفاض كبير سجلته في الجلسة السابقة، في الوقت الذي حذرت فيه الولايات المتحدة من حتمية حدوث وباء بعد انتشار فيروس كورونا الجديد في عدد من البلدان، مما دفع المستثمرين إلى اللجوء للأصول التي تُعتبر ملاذا آمنا، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.5% إلى 1643.93 دولار للأوقية بحلول الساعة 0627 بتوقيت جرينتش، بعد أن انخفض 1.9% في الجلسة السابقة.

ولامست الأسعار أعلى مستوياتها في أكثر من سبع سنوات عند 1688.66 دولار، الاثنين الماضي.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1646 دولارا.

وقال كايل رودا من آي.جي ماركتس، "الناس قلقون من انتشار الفيروس في أنحاء العالم وأنه سيصبح وباءً.. ربما أسوأ سيناريو للاقتصاد العالمي بدأ في الحدوث وهذا يُبقي على...‭‭ ‬‬طلب الذهب إذ أن الجميع قلقون من أن الفيروس يقود إلى انخفاض العوائد".

ودعت الولايات المتحدة مواطنيها، أمس الثلاثاء، إلى بدء التأهب لانتشار فيروس كورونا في البلاد مع تصاعد تفشيه في إيران وكوريا الجنوبية وإيطاليا.

ومن المرجح أن تتجاوز تأثيرات التفشي الصين إذ من المتوقع أن تسجل معظم الاقتصادات الكبرى في المنطقة تباطؤا كبيرا أو تتوقف عن النمو أو تنكمش في الربع الحالي وفقا لما خلصت إليه استطلاعات للرأي أجرتها رويترز.

وانخفضت الأسهم الآسيوية في الوقت الذي قادت فيه المخاوف بشأن الفيروس انخفاضا آخر في وول ستريت ودفعت العوائد على سندات الخزانة الأمريكية إلى مستويات قياسية متدنية.