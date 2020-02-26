الشرقية للدخان تعلن زيادة أسعار السجائر جنيها للعلبة

كتبت- شيماء حفظي:

قالت الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، في بيان للبورصة اليوم الأربعاء، إنها اعتمدت زيادة جنيها واحدا في أسعار العبوة الواحدة من السجائر التي تنتجها، وفقا لقرار وزير المالية الصادر أمس.

وأصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، أمس، قرارا بالأسعار الجديدة للسجائر والتبغ بعد موافقة البرلمان على زيادة الضريبة عليها.

وأوضحت الشركة، أن مجلس الإدارة اعتمد لائحة الأسعار الجديدة كنتيجة لتطبيق أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة الذي وافق عليه البرلمان.

وأقر مجلس النواب أمس الأول تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة المقدم من الحكومة، والتي تضمنت زيادة الضريبة القطعية بقيمة 50 قرشا للشريحة الأولى، وجنيه للشريحة الثانية، و50 قرشا للشريحة الثالثة.

وتضمن مشروع القانون الذي أقره البرلمان، رفع السقف السعري لكل الشرائح لتتواكب مع زيادات الأسعار الطبيعية، والتي ستنتج بسبب زيادة الضريبة المقترحة.

وفيما يلي الأسعار الجديدة للسجائر بعد قرار وزير المالية.