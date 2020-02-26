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الدولار يرتفع في 3 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 26-2-2020

10:59 ص الأربعاء 26 فبراير 2020
الدولار يرتفع في 3 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 26-2-2020

أسعار الدولار

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 3 بنوك، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه مساء أمس الثلاثاء، بينما انخفض السعر في البنك العربي الأفريقي، فيما استقر في 7 بنوك أخرى.

وزاد سعر الدولار قرشا واحدا في البنك التجاري الدولي إلى 15.52 جنيه للشراء، و15.62 جنيه للبيع.

وصعد سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنك القاهرة إلى 15.53 جنيه للشراء، و15.63 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار قرشا واحدا في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.54 جنيه للشراء، و15.63 جنيه للبيع.

بينما انخفض سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في البنك العربي الأفريقي إلى 15.51 جنيه للشراء، و15.61 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والإسكندرية عند 15.51 جنيه للشراء، و15.61 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنوك التعمير والإسكان، وكريدي أجريكول، وقناة السويس، والبركة عند 15.53 جنيه للشراء، و15.63 جنيه للبيع.

الدولار سعر صرف الدولار أسعار الدولار البنك العربي الأفريقي

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