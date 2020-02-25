الدولار يعكس اتجاهه ويعاود الصعود أمام الجنيه المصري

كتبت- شيرين صلاح:

عكس سعر صرف الدولار اتجاهه أمام الجنيه، وعاد للصعود من جديد، بعد موجة من النزول المستمر منذ بداية العام الجاري.

وارتفع الدولار بنحو قرش واحد لليوم الثاني، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، وفقا لمتوسط أسعار الصرف في البنوك، وفقا لبيانات البنك المركزي، مسجلا 15.52 جنيه للشراء و15.62 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار قرشين في القاهرة إلى 15.52 جنيه للشراء، و15.62 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار قرشا واحدا في بنكي التجاري الدولي، والإسكندرية إلى 15.51 جنيه للشراء، و15.61 جنيع للبيع.

وزاد سعر الدولار قرشا واحدا في البنك العربي الأفريقي إلى 15.52 جنيه للشراء، و15.62 جنيه للبيع.

وارتفع سعر العملة الأمريكية قرشين في بنك التعمير والإسكان إلى 15.53 جنيه للشراء، و15.63 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار قرشا واحدا في كريدي أجريكول إلى 15.53 جنيه للشراء و15.63 جنيه للبيع.

وزاد سعر العملة الأمريكية 3 قروش في بنك قناة السويس إلى 15.53 جنيه للشراء، و15.63 جنيه للبيع.

وارتفع سعر شراء الدولار قرشا واحدا في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.53 جنيه، بينما استقر سعر البيع عند 15.62 جنيه.

وصعد سعر العملة الأمريكية 3 قروش في بنك البركة إلى 15.53 جنيه للشراء و15.63 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 15.51 جنيه للشراء، و15.61 جنيه للبيع.