"لجذب مستثمرين جدد".. مصر تبدأ الطريق إلى إصدار الصكوك السيادية (فيديوجرافيك)

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت وزارة المالية مؤخرا الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للصكوك السيادية الحكومية، وإحالته إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعرضه على مجلس النواب لإصداره.

وتستهدف وزارة المالية من إقرار القانون وإصدار الصكوك السيادية الحكومية خلال الفترة المقبلة تمويل الموازنة العامة للدولة، وجذب مستثمرين جدد، وتوفير تمويل وسيولة إضافية للاقتصاد المصري، وأيضًا خفض تكلفة تمويل الاستثمارات.

ويرصد مصراوي في الفيديوجرافيك التالي، أبرز المعلومات عن الصكوك السيادية ومواصفاتها، بحسب ما نص عليها بيان من وزارة المالية عرض أبرز ملامح مشروع قانون الصكوك.