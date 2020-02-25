أكثر الكلمات إنتشاراً

وفاة مبارك أسعار السجائر الأهلي والزمالك فيروس كورونا محمد رمضان منع المهرجانات أسعار الذهب سد النهضة الطقس

"لجذب مستثمرين جدد".. مصر تبدأ الطريق إلى إصدار الصكوك السيادية (فيديوجرافيك)

04:08 م الثلاثاء 25 فبراير 2020
"لجذب مستثمرين جدد".. مصر تبدأ الطريق إلى إصدار الصكوك السيادية (فيديوجرافيك)

وزارة المالية

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت وزارة المالية مؤخرا الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للصكوك السيادية الحكومية، وإحالته إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعرضه على مجلس النواب لإصداره.

وتستهدف وزارة المالية من إقرار القانون وإصدار الصكوك السيادية الحكومية خلال الفترة المقبلة تمويل الموازنة العامة للدولة، وجذب مستثمرين جدد، وتوفير تمويل وسيولة إضافية للاقتصاد المصري، وأيضًا خفض تكلفة تمويل الاستثمارات.

ويرصد مصراوي في الفيديوجرافيك التالي، أبرز المعلومات عن الصكوك السيادية ومواصفاتها، بحسب ما نص عليها بيان من وزارة المالية عرض أبرز ملامح مشروع قانون الصكوك.

وزارة المالية الصكوك السيادية مجلس الوزراء مجلس النواب الاستثمارات

الخبر التالى:

بسبب كورونا.. أغنى 10 أشخاص بالعالم يخسرون 32.5 مليار دولار في 24 ساعة
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:حسني مبارك في ذمة الله- "تغطية خاصة"