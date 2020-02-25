جابان توباكو: لم نتسلم الأسعار الجديدة للسجائر حتى الآن

كتب- عبدالقادر رمضان:

قال خالد إسماعيل، مدير العلاقات الحكومية، بشركة جابان توباكو إنترناشيونال (JTI)، إن الشركة لم تتسلم حتى الآن الأسعار الرسمية الجديدة للسجائر من وزارة المالية أو مصلحة الضرائب.

وأضاف في تصريحات لمصراوي، أن الشركة أمدت السوق بكميات كافية من السجائر التي تنتجها (وينستون وكاميل)، حتى مساء أمس، وأنه لا يوجد أي نقص من المعروض في السوق.

وقال إسماعيل إن الشركة في انتظار قرار وزارة المالية بالأسعار الرسمية من أجل تطبيقها.

وكانت مصلحة الضرائب أصدرت بيانًا أمس الاثنين، تضمن تحديثا لجدول الأسعار الرسمية لبيع السجائر، وقالت إنها ستلزم كل محلات بيع منتجات التبغ والسجائر بالإعلان عن جدول أسعار بيع منتجاتها للمستهلك في مكان واضح.

وقالت المصلحة إن الأسعار التي أعلنتها تأتي في ضوء الأسعار الفعلية التي تباع بها السجائر حاليًا في السوق.

ورغم أن مصلحة الضرائب لم تعلن صراحة في البيان عن زيادة أسعار السجائر، لكن الجدول تضمن زيادات فعلية في الأسعار تتراوح بين جنيه وثلاثة جنيهات تقريبا.

وفوجئت الشركات المنتجة للسجائر في مصر بالقائمة الجديدة، التي لم تحدد موعدا لتطبيقها.

وقالت الشركة الشرقية للدخان، في بيان للبورصة، صباح اليوم، إنها تدرس أثر تعديل أحكام القانون على القيمة المضافة فيما يتعلق بزيادة الضرائب عل السجائر والمعسلات ومنتجات التبغ.

وأضافت الشركة، في بيانها، أنها تدرس حاليا أثر التغييرات في الضريبة المفروضة على السجائر والتبغ على أسعار بعض منتجات الشركة.

ولم تعلق الشركة على الأسعار التي أعلنتها مصلحة الضرائب أمس، كما لم يذكر البيان أي أسعار بخصوص منتجات الشركة.

وأثار بيان مصلحة الضرائب - غير المعتاد - فيما يتعلق بأسعار السجائر حالة من الارتباك في السوق، خاصة أنه تزامن مع مناقشات مجلس النواب، لتعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول على السجائر.

وأقر مجلس النواب بشكل رسمي أمس تعديلات القانون التي تضمنت زيادة الضريبة القطعية بقيمة 50 قرشا للشريحة الأولى، وجنيه للشريحة الثانية، و50 قرشا للشريحة الثالثة، مع رفع السقف السعري لكل الشرائح لتتواكب مع زيادات الأسعار الطبيعية، والتي ستنتج بسبب زيادة الضريبة المقترحة.

وحسب المسار الطبيعي لمثل هذه الزيادات فإنه من المقرر أن يصدق رئيس الجمهورية على تعديلات القانون التي أقرها مجلس النواب، ثم نشره في الجريدة الرسمية، على أن يعقب ذلك قرار من وزير المالية بالأسعار الجديدة للسجائر والتبغ، ويحدد موعد تطبيقها بعد نشره في الجريدة الرسمية.

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