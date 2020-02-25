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ارتفاع الكوسة والباذنجان.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور

11:12 ص الثلاثاء 25 فبراير 2020
ارتفاع الكوسة والباذنجان.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور

أسعار الخضروات والفاكهة

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الكوسة والباذنجان البلدي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

وتراوح سعر كيلو الكوسة بين 5 و7 جنيهات، وسعر كيلو الباذنجان البلدي بين 5 و7 جينهات.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الفاكهة خلال تعاملات اليوم، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 و4.5 جنيه.

البطاطس بين 2 و2.8 جنيه.

البصل بين 3 و6 جنيهات.

الكوسة بين 5 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفاصوليا بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 5 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 5 و7 جنيهات.

الملوخية بين 4 و6 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 و6 جنيهات.

القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال بلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

البرتقال سكري بين 2.5 و4.5 جنيه.

البرتقال أبو سرة بين 3.5 و6.5 جنيه.

اليوسفي بين 2.5 و6.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 5 جنيهات و11 جنيها.

أسعار الخضروات والفاكهة الكوسة الباذنجان سوق العبور

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