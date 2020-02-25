وزير البترول: مزايدة الذهب الجديدة تضم 320 قطاعا بمساحة 56 ألف كيلو متر

كتب- أحمد السيد:

قال طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن المزايدة العالمية التي أعلنت هيئة الثروة المعدنية اليوم الثلاثاء طرحها للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له في الصحراء الشرقية تتضمن طرح 320 قطاعا.

وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي اليوم للإعلان عن المزايدة، إن المساحة الكلية التي سيتم طرحها للبحث عن الذهب في المزايدة تتضمن 56 ألف كيلو متر.

وذكر أن أبعاد القطاع الواحد بالمزايدة هي (8/1 درجة في 8/1 درجة)، حيث تصل مساحة القطاع الواحد إلى حوالي 170 كيلو متر مربع.

وأشار الوزير إلى أن سيتم طرح المزايدة تحت نظام الإتاوة والضرائب ونسبة المشاركة المجانية، حيث يبلغ الحد الأدنى للإتاوة نسبة 5%، والحد الأدنى لنسبة المشاركة 15%،

ومعدل الضرائب 22.5%.

وتبدأ المزايدة اعتبارا من يوم الأحد الموافق 15 مارس المقبل، علما بأن موعد إغلاق المزايدة يوم الأربعاء الموافق 15 يوليو 2020 الساعة 12 ظهرا بتوقيت القاهرة، مع الأخذ في الاعتبار أن المزايدات مستمرة بعد هذا التاريخ كل أربعة أشهر، بحسب إعلان طرح المزايدة.

وأعلن الوزير أنه سيتم طرح مزايدة للبحث عن المعادن الأخرى، قبل نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أنه سيتم تقليص مدة الطرح لتصل إلى شهرين لتلقي العروض، وشهرين للبت فيها.