لماذا رفعت الحكومة أسعار السجائر؟

كتبت- شيماء حفظي:

أعلنت مصلحة الضرائب، اليوم الاثنين، تحديث أسعار السجائر، مشيرة إلى أنها ستلزم كل محلات بيع منتجات التبغ والسجائر بالإعلان عن جدول أسعار بيع منتجاتها للمستهلك في مكان واضح.

وتضمن الجدول زيادة في أسعار السجائر بقيمة حدها الأدنى جنيها واحدا.

ويأتي هذا القرار، ضمن خطة الدولة، لزيادة حصيلة ضريبة القيمة المضافة على السجائر.

وبحسب بيانات مشروع الموازنة العامة للدولة، للعام المالي الحالي، تستهدف الحكومة زيادة حصيلة الضرائب على السجائر والتبغ (المحلي والمستورد) إلى 67.1 مليار جنيه خلال عام 2019-2020.

ووفقا لمشروع الموازنة الذي حصل مصراوي على نسخة منه، فإن الحكومة تعتزم بذلك زيادة حصيلة الضريبة على السجائر والتبغ خلال العام المالي الجاري بقيمة 7 مليارات جنيه.

وخلال النصف الأول من العام المالي الجاري، ارتفعت إيرادات ضريبة القيمة المضافة على التبغ والسجائر المحلية إلى نحو 32.6 مليار جنيه، مقابل 29.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

كما بلغت إيرادات الضريبة على التبغ والسجائر المستورد 4 ملايين جنيه، مقابل 737 مليون جنيه، في نفس فترة المقارنة.

وقالت الوزارة، في تقريرها نصف السنوي، إن تحقيق تلك النتائج تأتي في ضوء زيادة الضريبة القطعية على التبغ والسجائر.

وكانت شركات السجائر رفعت أسعار بعض أصناف منتجاتها في يوليو 2018 مع بدء وزارة المالية تحصيل 75 قرشًا على كل عبوة سجائر مباعة في السوق، و10% على المعسل، لصالح مشروع التأمين الصحي الشامل.

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