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كيلوباترا بـ 17 جنيهًا.. الأسعار الجديدة للأسعار (إنفوجرافيك)

05:21 م الإثنين 24 فبراير 2020
كيلوباترا بـ 17 جنيهًا.. الأسعار الجديدة للأسعار (إنفوجرافيك)

أسعار السجائر

كتب- مصطفى عيد:

حدثت مصلحة الضرائب المصرية، اليوم الاثنين جدول الأسعار الرسمية لبيع التبغ والسجائر في ضوء الأسعار الفعلية التي تباع بها حاليًا في السوق.

وتضمن الجدول زيادة في أسعار السجائر بحد أدنى جنيه في العبوة الواحدة.

وقالت مصلحة الضرائب إنها ستلزم كل محلات بيع منتجات التبغ والسجائر بالإعلان عن جدول أسعار بيع منتجاتها للمستهلك في مكان واضح.

ويوضح الإنفوجرافيك التالي جدول أسعار السجائر الجديدة وفقًا لمصلحة الضرائب.


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أسعار السجائر مصلحة الضرائب المصرية التبغ

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