التضامن الاجتماعي تسلم 51 مشروعا ضمن فاعليات برنامج فرصة

كتبت- ياسمين سليم:

قالت وزارة التضامن الاجتماعي، في بيان اليوم الاثنين، إنه تم تسليم 51 مشروعا، ضمن فعاليات برنامج فرصة التابع للوزارة.

وقال عاطف الشبراوي ، مستشار برنامج فرصة، إن البرنامج يشهد أولى مراحل جني الثمار وتوزيع عدد من المشروعات التنموية المستدامة من رؤوس أغنام وتشغيل المستفيدين في مشروع الصوب الزراعية التي تنفذها جمعية تنمية المجتمع بمحافظة الفيوم.

وأضاف الشبراوي أن البرنامج يخلق فرص عمل مستدامة للأسر المستفيدة وتحويلهم من الاتكالية إلي الإنتاجية.

وتابع الشبراوي، أن المشروع بالتعاون مع الفاو يهدف الى تحسين الأمن الغذائي والتغذية في مصر وتحسين مؤشرات الفقر خاصة في مجال التمكين الإقتصادي من خلال إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ذات عائد اقتصادي وإجتماعي لإستهداف النساء والشباب.

وبحسب الشبراوي ، يتم منح قرض تكافلي للمستفيدين الذين ينطبق عليهم شروط الاستحقاق، وتبلغ قيمة المشروع 7600 جنيه، ويسدد المستفيد 40% من قيمة القرض على 15 شهراً، و60% من قيمة المشروع منحة لا ترد، ويتكون المشروع من عدد اثنين روؤس نعاج عشار محصنة ومؤمن عليها.

وقال أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن الدولة حريصة على تنمية مثل هذه القرى، وإقامة مشروعات لمساعدة محدودي الدخل مثل برنامج فرصة الذي يستهدف الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" والقادرة على العمل منها .

وأضاف الأنصاري أن التحديات التي مرت بها الدولة، والتي استلزمت تنفيذ عدد من الإجراءات للإصلاح الاقتصادي على أرض الواقع لخدمة الأسر الأولى بالرعاية، وتزامنت مع تنفيذ الدولة لبرامج التمكين الإقتصادي للمرأه والشباب وكذا منح مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، لتقليل السلبيات التي نتجت من عملية الاصلاح الاقتصادي.

وقال نصر الدين حاج الأمين، الممثل القطري لرنامج الأغذية والزراعة FAO بمصر، إن الدولة المصرية بذلت الكثير من الجهد لتنمية الأسر الأكثر فقرا.

وأشار نصر الدين إلى أنه يتم تنفيذ مشروع توزيع الأغنام في محافظة الفيوم من خلال الجمعيات الأهلية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

ولفت نصر الدين، أن المنظمة قامت بتدريب 10 آلاف سيدة وشاب بمصر من خلال المدارس الحقلية، ووزعت 1500 مشروع صغير ومتناهي الصغر بقيمة 20 مليون جنيه، وقامت بإنشاء 10 مدارس، و 15 مطبخ، ونفذت 7 نماذج لحدائق صغيرة، فضلاً عن ختام المشروع اليوم من الفيوم بتسليم 102 رأس ماشية لـ 51 أسرة من قريتي قوته بمركز يوسف الصديق والناصرية بمركز الفيوم .

وحضر الفاعليات محافظ الفيوم أحمد الأنصاري، ومحمد عماد نائب المحافظ وعاطف الشبراوي، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي لبرنامج فرصة ونصر الدين حاج الأمين، الممثل القطري لمنظة الأغذية والزراعة "الفاو"، وعبد البديع قورة المسئول التنفيذي للبرنامج.