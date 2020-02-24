رسميًا.. مصلحة الضرائب تعلن الأسعار الجديدة للسجائر (جدول)

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، تحديث جدول الأسعار الرسمية لبيع التبغ والسجائر في ضوء الأسعار الفعلية التي تباع بها حاليًا في السوق.

وقالت مصلحة الضرائب المصرية اليوم الاثنين إنها ستلزم كل محلات بيع منتجات التبغ والسجائر بالإعلان عن جدول أسعار بيع منتجاتها للمستهلك في مكان واضح.

وأكدت مصلحة الضرائب، في بيان صحفي أنه بمتابعة الأسواق المحلية تبين وجود تفاوت ملحوظ في أسعار بيع السجائر من محل لآخر، ما استوجب تحديث الجدول الموحد لهذه الأسعار، على ضوء الأسعار الفعلية التي تباع بها السجائر حاليًا.

وأضافت أن بعض المحلات تغالي في بيعها، مستغلة عدم تدقيق المواطنين في أسعارها.

وذكر البيان أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية بوزارة التموين، وجهاز حماية المستهلك لضمان الإلتزام ببيع السجائر بالأسعار المحددة بالجدول الموحد، ويقوم مفتشو الأجهزة الرقابية بحملات موسعة بصفة دورية؛ لضبط أي شخص يخالف الجدول الموحد الذي تم تحديثه، ويبيع السجائر بأعلى من الأسعار المعلنة.

وستتم إحالة المخالفين إلى المساءلة القانونية والتحقيق، على النحو الذي يُسهم في ضبط السوق المحلية، ومنع أي محاولة لاستغلال المواطنين، وضمان البيع بالقيمة الفعلية دون مغالاة، وفقًا للبيان، وتضمن البيان الجدول الموحد لأسعار التبغ والسجائر التي يجب على المحلات أن تضعه في مكان واضح أمام المواطنين وهو كالآتي: