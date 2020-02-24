سهم مصر الجديدة للإسكان يهبط بالبورصة 1.8% بنهاية تعاملات الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

انخفضت مؤشرات البورصة بشكل جماعي بنهاية تعاملات اليوم الاثنين، مدفوعة بمبيعات المستثمرين المصريين والأجانب.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.8%، إلى مستوى 13441 نقطة.

كما انخفض مؤشر EGX70 EWI بنسبة 3.16%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 2.41%.

وقال محمد رضوان، رئيس شركة أراب فينانس لتداول الأوراق المالية، لمصراوي، إن تراجع البورصة يرجع إلى هبوط سهم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بنحو 10%، وذلك بعد إعلان الشركة عن عدم تقدم أي من المطورين العقاريين لعقد إدارتها.

وهوى سهم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، بنحو 10% خلال تعاملات اليوم الاثنين بالبورصة، بعد إعلان الشركة عن عدم تقدم أي من المطورين العقاريين لعقد إدارتها وشراء حصة 10%من أسهمها.

وكانت الشركة أعلنت أن 4 شركات، هي شركة السادس من أكتوبر (سوديك) وشركة بالم هيلز للتطوير العقاري، وشركة بي بي أي بارتينرز للاستثمار المباشر وشركة دار الأركان للتطوير العقاري، تقدموا لشراء كراسة الشروط المطروحة للمشاركة في إدارة الشركة، لكنها قالت اليوم إنها لم تتلق أي عرض رسمي.

وترجعت قيمة سهم بالشركة إلى 17 جنيها مقابل 18.9 جنيها في بداية تداولات جلسة اليوم، بنسبة تراجع 9.74%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 42.1 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 11.3 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 53.5 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنسبة 0.24%، مع نهاية تعاملات أمس الأحد، إلى مستوى 13688 نقطة، مدفوعا بمبيعات المستثمرين المصريين والعرب.

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