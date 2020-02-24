ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 5 كيلو بانجو و800 جرام حشيش في أسيوط

كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط ثلاثة أشخاص وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة بقصد الإتجار.

معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط بمشاركة قطاع الأمن العام، أفادت قيام (عامل -مقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط) بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه حال استقلاله دراجة بخارية "بدون لوحات"، وعثر بحوزته على (5 طرب لمخدر الحشيش وزنت حوالي 800 جرام – مبلغ مالي – هاتف محمول) بمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتف للاتصال بعملائه.

كما تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة أسيوط من ضبط (شخصين – مقيمان بدائرة المركز)، وبحوزتهما (5 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر -5 جرام لمخدر الافيون – 8 أقراص مخدرة -قطعتي سلاح أبيض -5 قطع لمخدر الحشيش وزنت 4جرام-مسدس)، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.