أول تعليق من رئيس القابضة للتشييد على عزوف المطورين عن "مصر الجديدة "

كتبت- شيماء حفظي:

قال هشام أبو العطا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، المالكة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، لمصراوي،إن الشركة لم تكن تتوقع عزوف شركات التطوير العقاري عن التقدم بعروض للمشاركة في إدارة مصر الجديدة، لأنها كانت منفتحة على مناقشة البنود مع الشركاء المحتملين.

وأعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، اليوم الاثنين، إنها لم تتلق أي عرض لإدارة الشركة في المناقصة التي طرحتها، على المطورين العقاريين على الرغم من شراء 4 شركات لكراسة الشروط.

ويأتي اتفاق إسناد إدارة الشركة لشركة متخصصة في التطوير العقاري ضمن عملية طرح بنسبة تصل إلى 25% من أسهم الشركة المملوكة للشركة القابضة للتشييد والتعمير.

وتتضمن عملية الطرح 10% لمستثمر استراتيجي private equity متخصص في التطوير العقاري أو تحالف بين مستثمر استراتيجي وشركة تطوير عقاري، بحسب بيان سابق من الشركة.

وقال أبو العطا، في تصريحات خاصة لمصراوي، إن الشركة طرحت بنود التعاقد على إدارة شركة مصر الجديدة الواردة في كراسة الشروط، أمام المطورين العقاريين المهتمين بالمشاركة في إدارة الشركة، "ولم يكن لدينا مشكلة في مناقشة هذه البنود، لكن لم يطلب أحد ذلك".

وأوضح "ردينا على كل التساؤلات التي وردت للشركة بشأن التعاقد وأجرينا بعض التعديلات، استجابة للمناقشات التي دارت مع الشركات المهتمة، ومنذ شهر ونصف لم يراسلنا أي أحد لإجراء تعديلات أخرى.. كنا منفتحين على مناقشة أي بند.. ولأن هذا لم يحدث بالتالي طرحنا كراسة الشروط".

"الطرح أصبح ملغيا بعد عدم تقدم أي شركة لتقديم عروض ولم نقرر إعادة الطرح مرة أخرى" بحسب ما قاله رئيس الشركة القابضة.

وأوضح رئيس الشركة القابضة، أن الشركة تدرس كافة البدائل المطروحة لتطوير محفظة الأراضي التي تملكها، ولم تتخذ قرارا محددا بعد، لكن الآن نضع خطة لتطوير شاملة للشركة لتحقيق أقصى استفادة من الأصول.

وبعد الإعلان عن عدم تلقي أي عروض، هوى سهم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، بنحو 10% خلال تعاملات اليوم الاثنين بالبورصة.

وتملك الحكومة نحو 72% من أسهم مصر الجديدة للإسكان والتعمير وتتوزع النسبة الباقية بين شركات تأمين وبنوك وأسهم تداول حر بالبورصة.

وتأسست شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير عام 1906، وتتبع وزارة قطاع الأعمال العام، وتعمل في مجال التعمير والتنمية العمرانية الشاملة، وتنفذ مشروعات في مصر الجديدة، ومدينة العبور، وهليوبوليس الجديدة، وهليوبارك.