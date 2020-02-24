فاروس: أسعار الدولار قد تواصل التراجع في مصر إلى 13.5 جنيه

كتب- مصطفى عيد:

توقع بنك استثمار فاروس، أن يشهد سعر صرف الجنيه ارتفاعا إضافيا بنسبة بين 10 و15% أمام الدولار خلال الفترة المقبلة، ليصل سعر الدولار إلى مستوى بين 13.50 و14.50 جنيه، بحسب تقرير حديث له.

وكانت أسعار الدولار شهدت تراجعا ملحوظا أمام الجنيه في البنوك منذ بداية العام الماضي وحتى الآن، حيث انخفض متوسط سعر العملة الأمريكية بنحو 2.36 جنيه بنسبة 13.1%، وهبط السعر بذلك منذ بداية العام الجاري بنحو 49 قرشا بنسبة 3%.

ووصل متوسط سعر الدولار بالبنوك، اليوم الأربعاء، بحسب بيانات البنك المركزي، إلى 15.50 جنيه للشراء، و15.60 جنيه للبيع.

وقال فاروس في تقرير حديث له اليوم الاثنين، إن قوة سعر صرف الجنيه ستضغط على أرباح الشركات خلال العام الجاري حيث من المتوقع أن يحدث ضعف تدريجي لها على مدار الأرباع الأربعة المقبلة، بما يعكس تأثير قوة سعر الصرف عليها بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأضاف أنه في بعض الحالات، قد يتفاقم ضعف نتائج الأعمال بسبب تراجع أسعار السلع العالمية، وضعف التجارة العالمية، أو انخفاض الإنفاق على البنية التحتية في مصر.

وتوقع فاروس أن تستمر السوق في هذه الحالة من ضعف الأرباح، حتى تصل قوة سعر الصرف إلى ذروتها واستقرارها، بالإضافة إلى استقرار أسعار السلع العالمية.

وقال: "تعكس الأرباح تدريجيا التغير في سعر الصرف، لكن مع تأخر واضح، بسبب الفارق الزمني بين التغيير الفعلي في سعر الصرف، وحدوث تأثيرات هذا التغير على البيانات المالية".