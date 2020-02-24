سهم مصر الجديدة للإسكان يهوي 10% بعد عزوف الشركات عن إدارتها

القاهرة – وكالات:

هوى سهم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، بنحو 10% خلال تعاملات اليوم الاثنين بالبورصة، بعد إعلان الشركة عن عدم تقدم أي من المطورين العقاريين لعقد إدارتها وشراء حصة 10%من أسهمها.

وكانت الشركة أعلنت أن 4 شركات ، هي شركة السادس من أكتوبر (سوديك) وشركة بالم هيلز للتطوير العقاري، وشركة بي بي أي بارتينرز للاستثمار المباشر وشركة دار الأركان للتطوير العقاري، تقدموا لشراء كراسة الشروط المطروحة للمشاركة في إدارة الشركة، لكنها قالت اليوم إنها لم تتلق أي عرض رسمي.

وكانت الجمعية العامة غير العادية للشركة وافقت في نهاية نوفمبر الماضي على إسناد إدارة الشركة إلى شركة ذات خبرة في مجالات التطوير أو الاستثمار العقاري استرشادا بالشروط الأساسية للتعاقد، كما اعتمدت كراسة الشروط وكذلك عقد المشاركة في الإدارة.

وبحلول منتصف التعاملات، يتداول سعر السهم عند 17 جنيها للسهم بنسبة تراجع 9.7% لتستحوذ على أعلى قيم التداولات بالسوق وعلى نحو من 45% من حجم التداولات.

وقال إبراهيم النمر من نعيم للوساطة في الأوراق المالية، لوكالة رويترز، إن "السهم كان لديه دعم قوي عند مستوى 19 جنيها لكنه لم يستطع المحافظة عليه وكسره لأسفل مما فتح له الطريق للوصول عند مستوى 17 جنيها وهو أيضا مستوى دعم هام وفي حالة كسره وعدم التماسك سيكون الباب مفتوحا أمامه حتى مستوى 14.70 جنيه".

وتملك الحكومة نحو 72% من أسهم مصر الجديدة للإسكان والتعمير وتتوزع النسبة الباقية بين شركات تأمين وبنوك وأسهم تداول حر بالبورصة.

ويأتي اتفاق إسناد إدارة الشركة لشركة متخصصة في التطوير العقاري ضمن عملية طرح بنسبة تصل إلى 25% من أسهم الشركة المملوكة للشركة القابضة للتشييد والتعمير.

وتتضمن عملية الطرح 10% لمستثمر استراتيجي private equity متخصص في التطوير العقاري أو تحالف بين مستثمر استراتيجي وشركة تطوير عقاري، بحسب بيان سابق من الشركة.

وكانت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير،قررت مد فترة عقد الشريك الاستراتيجي المنتظر اختياره لإدارة الشركة من 7 إلى 10 سنوات.

وقالت منى مصطفى مديرة التداول في عربية أون لاين ”الخبر بمثابة ضربة قاتلة للسهم... كان هناك أمل كبير في السوق بوجود مطور عقاري كبير يدير الشركة وتصريحات مسؤولي الشركة كانت تشير لذلك... لم يتوقع أحد عدم تقدم أي شركة لإدارة مصر الجديدة للإسكان... ما حدث اليوم يؤكد أن هناك تشبعا قويا في سوق العقارات".

”أتوقع استمرار نزول السهم خلال الجلسات القليلة المقبلة، لا توجد أي عوامل محفزة للسهم أو حتى للسوق بأكملها“ بسب ما قالته منى.

وتراجع القطاع العقاري في البورصة بفعل عمليات بيع كثيفة طالت معظم شركات القطاع يوم الاثنين بعد إعلان الشركة، ويثير الإعلان تكهنات بضعف جاذبية القطاع العقاري وسط الإشارة إلى حالة ركود في البيع والشراء في السوق.

وهبطت أسهم سوديك 5.7% وبالم هيلز 4.2% وطلعت مصطفى 1.8% ومدينة نصر للإسكان 3.3% وبورتو جروب 2.55%.