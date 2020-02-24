"جنوب" للبترول تخطط لبدء ثاني مراحل مشروع تجميع البيانات بالبحر الأحمر

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد عبد العظيم رئيس شركة جنوب الوادي القابضة للبترول "جنوب"، إن شركته تخطط حاليا لبدء المرحلة الثانية من المشروع المشترك لتجميع البيانات والمعلومات الجيوفيزيقية بالبحر الأحمر، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الاثنين.

وأضاف عبد العظيم خلال أعمال الجمعية العامة للشركة، برئاسة طارق الملا وزير البترول، لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2020-2021، أن شركته بصدد البدء خلال الشهر المقبل في المشروع المشترك لجمع البيانات والمعلومات بصعيد مصر على مساحة شاسعة تزيد عن نصف مليون كيلو متر مربع وباستخدام أحدث التقنيات وأكثرها تطورا.

وذكر أن أولى مراحل مشروع جمع البيانات والمعلومات بالصعيد تستهدف مساحة قدرها 114 ألف كيلو متر مربع، وهو ما يأتي في إطار استراتيجية وزارة البترول لوضع مناطق بكر جديدة علي خريطة الاستثمار في البحث والاستكشاف للبترول والغاز.

وأشار عبد العظيم إلى أن الشركة تستهدف في خطتها للعام المالي المقبل الاستمرار في تنمية حقول إنتاجها وتحقيق زيادة في الإنتاج البترولي بنسبة 17%، مستهدفة متوسط يومي للإنتاج يتجاوز 27.5 ألف برميل مقارنة بنحو 23.5 ألف برميل حاليا، وهو ما يأتي بالتزامن مع مواجهة التناقص الطبيعي لإنتاج الآبار.

وأوضح أن الخطة تشمل التوسع في أنشطة الاستكشاف من خلال برنامج لحفر 16 بئرا استكشافية جديدة بإجمالي تكلفة استثمارية 53 مليون دولار، كما تعتزم كذلك حفر 4 آبار استكشافية جديدة خلال الفترة القريبة المقبلة وحتى نهاية العام المالي الحالي.

وذكر عبد العظيم أن مناطق الشركة بها فرص جاذبة وهو ما شجع على دخول استثمارات روسية جديدة لشركة "زد إن بي في" التي تعمل لأول مرة في مصر بقيمة بلغت 71 مليون دولار للبحث عن البترول والغاز في منطقة جنوب شرق رأس العش، بالإضافة إلى استحواذها على حصة نسبتها 50% من منطقة شرق جبل الزيت.

ووجه وزير البترول، خلال الاجتماع، بسرعة الانتهاء من الخطوات اللازمة لتنفيذ المشروعات الجديدة لجمع البيانات والمعلومات بمناطق البحر الأحمر وصعيد مصر الاستكشافية بما يعزز الجاذبية الاستثمارية لتلك المناطق أمام الشركات العالمية الراغبة في الاستثمار ويدعم إمكانية طرح مزايدات عالمية جديدة بها.

وقال الوزير إن مشروع جمع البيانات الذي تم تنفيذه بالبحر الأحمر كمرحلة أولى ساهم بنجاح في وضع المنطقة على خريطة الاستثمار البترولي لأول مرة.

وأضاف أن النتائج الإيجابية لأول مزايدة عالمية للاستثمار في البحث عن البترول والغاز بالبحر الأحمر تشجع الوزارة للمضي قدما في خططها لجذب المزيد من استثمارات كبرى الشركات العالمية إلى مصر للبحث والاستكشاف في المناطق البكر الواعدة التي يمكن أن تمثل مصدرا جديدا ومستقبلا لتنمية ثروة مصر البترولية باعتباره الهدف الرئيسي للوزارة.

وذكر الوزير أن منطقة البحر الأحمر جذبت بالفعل شركات عالمية كبرى للعودة للعمل في مصر وشجعت الشركات العاملة على ضخ المزيد من الاستثمارات.

وحضر اجتماع الجمعية العامة لشركة جنوب الوادي عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وأشرف الداودي محافظ قنا، وأشرف عطية محافظ أسوان، وشريف الشاذلي رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وأشرف فرج وكيل أول وزارة البترول للاتفاقيات والاستكشاف، وعابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول.

كما حضر الاجتماع نواب رؤساء هيئة البترول، والشركتين القابضتين "إيجاس" و"جنوب الوادي، ونبوية أحمد وكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات.