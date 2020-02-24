البترول: توصيل الغاز الطبيعي لـ180 ألف وحدة سكنية بالصعيد العام المقبل

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد عبد العظيم رئيس شركة جنوب الوادي القابضة للبترول "جنوب"، إن خطة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بمحافظات الصعيد تستهدف توصيله إلى 180 ألف وحدة سكنية خلال العام المالي 2020-2021 بمحافظات الفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، والأقصر، وقنا، وأسوان.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الاثنين، أضاف عبد العظيم، أنه تم تحقيق معدلات توصيل متميزة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي قدرت بنحو 92.6 ألف وحدة سكنية.

جاء ذلك خلال أعمال الجمعية العامة للشركة، برئاسة طارق الملا وزير البترول، لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2020-2021.

وقال وزير البترول إن محافظات الصعيد تمثل أحد أبرز الأولويات في المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

وأضاف الوزير أن التوسع في توصيل الغاز الطبيعي ساهم في دعم جهود الدولة لتحقيق تنمية حقيقية بالصعيد، وتحقيق عدالة اجتماعية في التطوير والخدمات الحضارية بين كافة ربوع الوطن.