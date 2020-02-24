مصر الجديدة للإسكان: لم يتقدم أحد لعقد الإدارة ولدينا خطة بديلة

كتبت- شيماء حفظي:

قالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إنه لم يتقدم أحد لعقد إدارة الشركة في المناقصة التي طرحتها الشركة.

وكانت الشركة أعلنت أن 4 شركات ، هي شركة السادس من أكتوبر (سوديك) وشركة بالم هيلز للتطوير العقاري، وشركة بي بي أي بارتينرز للاستثمار المباشر وشركة دار الأركان للتطوير العقاري، تقدموا لشراء كراسة الشروط المطروحة للمشاركة في إدارة الشركة.

وكانت الجمعية العامة غير العادية للشركة وافقت في نهاية نوفمبر الماضي على إسناد إدارة الشركة إلى شركة ذات خبرة في مجالات التطوير أو الاستثمار العقاري استرشادا بالشروط الأساسية للتعاقد، كما اعتمدت كراسة الشروط وكذلك عقد المشاركة في الإدارة.

وأضافت الشركة في بيانها اليوم، إنها وضعت خطة بديلة لتطوير الشركة سيتم الإعلان عنها في القوت القريب.

وأشارت الشركة، إلى توجهها لبيع عدد من الأراضي لزيادة السيولة وتخفيض المديونيات وتعظيم الربحية.

وحققت الشركة صافي ربح بنحو 376.4 مليون جنيه بزيادة بنسبة 41% عن السنة المالية السابقة,

وتعمل الشركة على وضع استراتيجية متكاملة للتطوير لتطبيقها في السنوات القادمة، بحسب البيان.

يأتي اتفاق إسناد إدارة الشركة لشركة متخصصة في التطوير العقاري ضمن عملية طرح بنسبة تصل إلى 25% من أسهم الشركة المملوكة للشركة القابضة للتشييد والتعمير.

وتتضمن عملية الطرح 10% لمستثمر استراتيجي private equity متخصص في التطوير العقاري أو تحالف بين مستثمر استراتيجي وشركة تطوير عقاري، بحسب بيان سابق من الشركة.

وكانت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير،قررت مد فترة عقد الشريك الاستراتيجي المنتظر اختياره لإدارة الشركة من 7 إلى 10 سنوات.