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ايجيترانس: الشركة ستتأثر سلبًا بانتشار فيروس كورونا

10:50 ص الإثنين 24 فبراير 2020
ايجيترانس: الشركة ستتأثر سلبًا بانتشار فيروس كورونا

عبير لهيطة، رئيسة شركة ايجيترانس

كتبت- ياسمين سليم:

قالت الشركة المصرية لخدمات النقل "ايجيترانس" اليوم الأحد إن الشركة ستتأثر سلبًا خلال الفترة القادمة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضافت في بيان للبورصة اليوم الاثنين أن هناك مصانع كثيرة متوقفة في الصين وأيضًا موانئ التصدير الصينية وكذا خطوط الطيران، مما يؤثر سلبًا على إمدادات وصادرات المواد الخام والمنتجات الصينية لجميع أنحاء العالم ومن بينها مصر والشركات العاملة.

وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة على مستوى العالم إلى 77 ألفا و152 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 2592 حالة، حتى أمس.

ويشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

وتأسست الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة "إيجيترانس" في ديسمبر 1973، وتعمل في مجال اللوجستيات وشحن البضائع والتخزين والتوزيع.

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