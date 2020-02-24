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قفزة كبيرة في أسعار الذهب العالمية.. والسعر يرتفع 35 دولارًا للأوقية

10:42 ص الإثنين 24 فبراير 2020
قفزة كبيرة في أسعار الذهب العالمية.. والسعر يرتفع 35 دولارًا للأوقية

سبائك ذهبية

كتبت- شيرين صلاح:

قفزت أسعار الذهب عالميا بشكل كبير خلال تعاملات اليوم الاثنين، مع تفشي فيروس كورونا المستجد في عدد كبير من الدول في الفترة الأخيرة.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرج، ارتفعت أسعار الذهب العالمية مع بداية تعاملات اليوم، حيث شهد سعر الأوقية اليوم ارتفاعًا نحو 35 دولارًا بنسبة 2.11% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، ليسجل 1678 دولارا للأوقية.

وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة على مستوى العالم إلى 77 ألفا و152 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 2592 حالة.

ويشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

أسعار الذهب العالمية فيروس كورونا

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