أسعار الدولار تنخفض في 3 بنوك مع بداية تعاملات الاثنين 24-2-2020

كتب- مصطفى عيد:

انخفض سعر الدولار أمام الجنيه في 3 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الاثنين 24 فبراير 2020 مقارنة بمستواه مساء أمس الأحد، بينما استقر السعر في 8 بنوك أخرى.

وانخفض سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنك قناة السويس إلى 15.50 جنيه للشراء، و15.60 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار قرشا واحدا في بنك البركة إلى 15.51 جنيه للشراء، و15.61 جنيه للبيع.

وتراجع سعر شراء العملة الأمريكية قرشين في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.52 جنيه، كما انخفض سعر البيع قرشا واحدا إلى 15.62 جنيه.

واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والعربي الأفريقي عند 15.51 جنيه للشراء، و15.61 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنوك القاهرة، والتجاري الدولي، والإسكندرية عند 15.49 جنيه للشراء، و15.59 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية مستقرا في بنكي التعمير والإسكان، وكريدي أجريكول عند 15.50 جنيه للشراء، و15.60 جنيه للبيع.