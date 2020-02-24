البورصة تنخفض 0.7% مع بداية تعاملات اليوم الاثنين
10:19 ص الإثنين 24 فبراير 2020
كتب- مصطفى عيد:
هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.69% مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، إلى مستوى 13593 نقطة.
كما انخفض مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.55%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.52%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنسبة 0.24%، مع نهاية تعاملات أمس الأحد، إلى مستوى 13688 نقطة، مدفوعا بمبيعات المستثمرين المصريين والعرب.
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