البورصة تنخفض 0.7% مع بداية تعاملات اليوم الاثنين

كتب- مصطفى عيد:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.69% مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، إلى مستوى 13593 نقطة.

كما انخفض مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.55%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.52%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنسبة 0.24%، مع نهاية تعاملات أمس الأحد، إلى مستوى 13688 نقطة، مدفوعا بمبيعات المستثمرين المصريين والعرب.