أكثر الكلمات إنتشاراً

الأهلي والزمالك فيروس كورونا محمد رمضان منع المهرجانات أسعار الذهب سد النهضة الطقس

البورصة تنخفض 0.7% مع بداية تعاملات اليوم الاثنين

10:19 ص الإثنين 24 فبراير 2020
البورصة تنخفض 0.7% مع بداية تعاملات اليوم الاثنين

البورصة

كتب- مصطفى عيد:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.69% مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، إلى مستوى 13593 نقطة.

كما انخفض مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.55%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.52%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنسبة 0.24%، مع نهاية تعاملات أمس الأحد، إلى مستوى 13688 نقطة، مدفوعا بمبيعات المستثمرين المصريين والعرب.

البورصة مؤشر البورصة

الخبر التالى:

أسعار الدولار تنخفض في 3 بنوك مع بداية تعاملات الاثنين 24-2-2020
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:قبل ساعات من القمة.. الأهلي يؤكد: سنتواجد في ستاد القاهرة بشكل طبيعي