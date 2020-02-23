سعر الدولار ينخفض اليوم لمستوى قياسي مقابل الجنيه في أكثر من 3 سنوات

كتبت- شيرين صلاح:

انخفض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، مع نهاية تعاملات اليوم الأحد 23 فبراير 2020، مقارنة بمستواه مساء الخميس الماضي، بينما استقر في بنك البركة.

وبحسب بيانات البنك المركزي انخفض سعر صرف الدولار خلال تعاملات اليوم الأحد بنحو قرشين، مقارنة بسعره خلال تعاملات الخميس الماضي، ليسجل 15.50 جنيه للشراء، و15.60 جنيه للبيع، ليصل بذلك إلى مستوى قياسي جديد في أكثر من 3 سنوات.

وتراجع سعر الدولار قرشين في بنكي الأهلي المصري ومصر إلى 15.51 جنيه للشراء، و15.61 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار قرشين في بنكي القاهرة والتجاري الدولي والإسكندرية إلى 15.49 جنيه للشراء، و15.59 جنيه للبيع.

وانخفض سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنك قناة السويس إلى 15.51 جنيه للشراء، و15.61 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار 3 قروش في البنك العربي الأفريقي إلى 15.49 جنيه للشراء، و15.59 جنيه للبيع.

وتراجع سعر العملة الأمريكية قرشين في بنكي التعمير والإسكان وكريدي أجريكول عند 15.50 جنيه للشراء و15.60 جنيه للبيع.

وتراجع سعر شراء الدولار قرشين في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.54 جنيه، كما انخفض سعر البيع بنحو 3 قروش إلى 15.63 جنيه.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك البركة عند 15.52 جنيه للشراء و15.62 جنيه للبيع.