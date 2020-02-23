بأعلى عائد بالسوق.. تفاصيل حساب توفير "حماية" من بنك ناصر الاجتماعي

كتبت- منال المصري:

بدأ بنك ناصر الاجتماعي، اليوم الأحد، طرح حساب توفير باسم "حماية" للأشخاص عديمي وناقصي الأهلية، بأسعار فائدة مميزة.

وتبلغ نسبة العائد على حساب التوفير العادي في البنك حاليًا 12%، إلا أن العائد على حساب "حماية" ستكون 12.5%، يتم تغييرها بالزيادة أو النقصان من عام إلى آخر.

ويعتبر هذا العائد هو الأعلى بين حسابات التوفير على مستوى الجهاز المصرفي.

وقال محمود عبد الله، مدير مساعد المكتب الفني لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، لمصراوي إن حساب "حماية" يستهدف الحالات الخاصة مثل ناقص أو فاقد الأهلية والأيتام والمفقودين والحالات التي يعانون من مرض نفسي أو عقلي.

وأضاف أن البنك يطلب قرارًا بموافقة من النيابة الإدارية أو المحكمة موجه لبنك ناصر الاجتماعي، لتوظيف مبالغ محددة من حالات القصر في حساب "حماية" أو أي ووعاء آخر.

وقال إن البنك عيَّن موظفا محددا للتعامل على هذه الأموال في كل فرع من فروع البنك البالغة 94 فرعًا منتشرة على مستوى الجمهورية بداية من اليوم.

"نسبة العائد في البنك حاليًا 12%، إلا أن العائد على حساب حماية ستكون 12.5%، يتم تغييرها بالزيادة أو النقصان من عام إلى آخر وفقًا لأرباح ونتائج البنك"، بحسب عبد الله.

وأوضح أن عملاء هذا الحساب سيتم إصدار كارت "دبت" للتعامل على حساباتهم بطريقة إلكترونية لتحقيق الشمول المالي.