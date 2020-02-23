بعد بدء مصر إجراءات طرحها.. ماذا تعرف عن السندات الخضراء؟ (فيديوجرافيك)

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت وزارة المالية بدء إجراءات تمهيدية لطرح أول إصدار حكومي سيادي للسندات الخضراء في السوق العالمية، لتصبح مصر أول دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُصدر السندات الخضراء السيادية.

وتهدف الوزارة إلى تنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين بالسوق المصرية، وخفض تكلفة التمويل على الأوراق الحكومية، وترسيخ الدورالريادي لمصر في تبني سياسات تهدف إلى تشجيع الاستثمارات النظيفة بالمنطقة، وتوفير التمويل المستدام للمشروعات الصديقة للبيئة، وفقا لبيان لها أمس الأول.

ويرصد مصراوي في الفيديوجرافيك التالي أهم المعلومات عن السندات الخضراء بعد إعلان مصر اعتزامها تنفيذ طرح جديد منها.