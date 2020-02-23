مصادر: رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتعيين علاء فاروق رئيسًا للبنك الزراعي

كتبت-منال المصري:

قالت مصادر مصرفية لمصراوي، اليوم الأحد إن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بتعيين علاء فاروق، رئيسًا للبنك الزراعي المصري بداية من بعد غدا الثلاثاء.

وأضافت المصادر أن علاء فاروق تلقى منذ قليل قرار موافقة رئيس مجلس الوزراء على رئاسته للبنك الزراعي ليغادر منصبه الحالي وهو الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية في البنك الأهلي.

وكانت مصادر مصرفية، قالت لمصراوي الشهر الماضي إن علاء فاروق، مرشحا لتولي رئاسة البنك الزراعي المصري خلفا لسيد القصير، الذي تولى منصب وزير الزراعة في التعديل الحكومي الأخير.

وشغل علاء فاروق منصب رئيس قطاع التسويق ومبيعات المنتجات المصرفية للأفراد والقنوات البديلة بالبنك الأهلي المصري في يوليو 2008، ثم تمت ترقيته لمنصب الرئيس التنفيذي لمجموعة التجزئة المصرفية من 4 سنوات.

وعمل علاء فاروق في العديد من البنوك الخاصة مثل بنك باركليز أحد أكبر البنوك الأجنبية بالجهاز المصرفي قبل خروجه من السوق المصري في 2016، ولديه خبرات مصرفية كبيرة.