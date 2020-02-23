مبيعات محلية وعربية تهبط بالبورصة مع نهاية تعاملات الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.24% مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، إلى مستوى 13688 نقطة، مدفوعا بمبيعات المستثمرين المصريين والعرب.

بينما ارتفع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.01%، وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.2%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 43.1 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع 32 بقيمة مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء 75.2 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة 0.19%، مع نهاية تعاملات الخميس الماضي، إلى مستوى 13720 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب والمصريين.