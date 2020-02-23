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النساجون تستهدف توسعات بقيمة 10 ملايين دولار هذا العام

03:02 م الأحد 23 فبراير 2020
النساجون تستهدف توسعات بقيمة 10 ملايين دولار هذا العام

شركة النساجون الشرقيون

كتبت- شيرين صلاح:

قالت شركة النساجون الشرقيون في بيان للبورصة اليوم الأحد، إن الشركة تخطط لعملية توسعات العام الجاري بقيمة استثمارية مبدئية تتراوح بين 8 و10 ملايين دولار.

وبحسب بيان الشركة، تشمل خطة التوسعات إضافة 3 أنوال وآلة صباغة، كما تشمل إضافة 2 ماكينة نجيل صناعي، بالإضافة إلى ماكينتي تعبئة وتغليف.

وشركة النساجون الشرقيون، مدرجة في البورصة المصرية، وهي أكبر

شركة النساجون الشرقيون الاستثمار البورصة المصرية

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