النساجون تستهدف توسعات بقيمة 10 ملايين دولار هذا العام

كتبت- شيرين صلاح:

قالت شركة النساجون الشرقيون في بيان للبورصة اليوم الأحد، إن الشركة تخطط لعملية توسعات العام الجاري بقيمة استثمارية مبدئية تتراوح بين 8 و10 ملايين دولار.

وبحسب بيان الشركة، تشمل خطة التوسعات إضافة 3 أنوال وآلة صباغة، كما تشمل إضافة 2 ماكينة نجيل صناعي، بالإضافة إلى ماكينتي تعبئة وتغليف.

وشركة النساجون الشرقيون، مدرجة في البورصة المصرية، وهي أكبر