النساجون تستهدف توسعات بقيمة 10 ملايين دولار هذا العام
03:02 م الأحد 23 فبراير 2020
كتبت- شيرين صلاح:
قالت شركة النساجون الشرقيون في بيان للبورصة اليوم الأحد، إن الشركة تخطط لعملية توسعات العام الجاري بقيمة استثمارية مبدئية تتراوح بين 8 و10 ملايين دولار.
وبحسب بيان الشركة، تشمل خطة التوسعات إضافة 3 أنوال وآلة صباغة، كما تشمل إضافة 2 ماكينة نجيل صناعي، بالإضافة إلى ماكينتي تعبئة وتغليف.
وشركة النساجون الشرقيون، مدرجة في البورصة المصرية، وهي أكبر
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