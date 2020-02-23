"الجافورة".. حقل غاز سيجعل السعودية ثالث أكبر منتج في العالم (إنفوجرافيك)

كتبت- ياسمين سليم:

أعلنت شركة أرامكو السعودية أنها حصلت على موافقة من الجهات التنظيمية لتطوير حقل غاز الجافورة.

وتوقعت الشركة أن يبدأ الإنتاج من الحقل في أوائل عام 2024، باحتياطات تبلغ 200 تريليون قدم مكعب من الغاز الرطب.

وتوقع بيان لوازرة الطاقة السعودية أنه في حال نجاح تطوير الحقل سيجعل المملكة في المرتبة الثالثة عالميًا في إنتاج الغاز بحلول عام 2030، وتستهدف السعودية أن تصبح مصدرا للغاز بحلول نفس العام.

وكانت وكالة الأنباء السعودية قالت يوم الجمعة الماضية إن المملكة تعتزم تطوير الحقل باستثمارات 110 مليارات دولار.

ونقلت عن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قوله إن تطوير الحقل سيدر دخلا صافيا للحكومة على مدار 22 عاما يبلغ 8.6 مليار دولار سنويا حسبما ذكرته الوكالة.

ونشر مجلس الغرف السعودية إنفوجرافيك يوضح أبرز الأرقام التي تخص الحقل الجديد كالآتي: