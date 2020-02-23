بنك مصر يخطط لاقتراض 250 مليون دولار من مؤسسات دولية هذا العام

إعداد- ياسمين سليم:

قال محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، إن البنك يسعى إلى اقتراض 250 مليون دولار من مقرضين دوليين هذا العام، لتساعد البنك في خطته للتوسع بثلاثة بلدان أفريقية لأول مرة.

وقال الإتربي، اليوم الأحد، لوكالة بلومبرج، إن البنك سيستخدم القرض أيضًا في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.

وبحسب الوكالة، يتوقع البنك سيولة إضافية عندما يبيع حصة من بنك القاهرة، المملوك له، خلال النصف الأول من العام الجاري.

وقال الإتربي: "نحن في محادثات مع مؤسستين دوليتين للحصول على قروض بسعر فائدة تنافسي".

ولم يفصح الإتربي عن اسم هذه البنوك، بحسب وكالة بلومبرج التي قالت إن المفاوضات تتم مباشرة دون مستشار.

وحصل بنك مصر على موافقة البنك المركزي لفتح فرع في الصومال، كما يخطط البنك لدخول كينيا وجيبوتي إما عن طريق فروع أو مكاتب تمثيل، بحسب الإتربي.

ويمتلك بنك مصر فروعًا في الإمارات وفرنسا، ووحدات في لبنان وألمانيا، ومكاتب تمثيل في الصين وروسيا وكوريا الجنوبية وإيطاليا.

وقالت الوكالة إن بنك مصر استفاد من إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها مصر لإنعاش الاقتصاد خلال السنوات الثلاث الماضية.

وبحسب الإتربي، فإن التدفقات الدولارية على البنك خلال العام الماضي وصلت إلى 15.6 مليار دولار، مشيرًا إلى أنه خلال الشهر الماضي فقط وصلت التدفقات إلى ملياري دولار.

وكانت تحويلات العاملين بالخارج، والاستثمار في شراء أذون الخزانة ضمن المصادر الأساسية لهذه التدفقات الدولارية.

ويخطط بنك مصر إلى افتتاح 40 فرعًا هذا العام ليرفع عدد فروع البنك إلى نحو 750 فرعًا، وفقًا للوكالة.

وعن طرح بنك مصر حصة من بنك القاهرة المملوك له، قال الإتربي إن: "الجولة التريجية للبنك في لندن وأمريكا والخليج العربي، كشفت شهية المستثمرين الأجانب".

ويخطط بنك القاهرة لطرح 45% فقط من أسهمه في البورصة المصرية خلال النصف الأول من العام الجاري، وفقا لتصريحات سابقة من محمد الإتربي، في مقابلة مع رويترز، لتظل ملكية الدولة في البنك 55%.

وكشفت مصادر مصرفية على اطلاع بعملية طرح بنك القاهرة في البورصة، لمصراوي، أن طرح البنك سيكون في منتصف شهر أبريل المقبل طبقا لخطة الطرح، ونتائج الجولات الاستكشافية.