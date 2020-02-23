بعد قفزته الكبيرة أمس.. ماذا فعلت أسعار الذهب بمصر خلال تعاملات الأحد؟

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي بشكل طفيف، حيث زاد الجرام بنحو 50 قرشًا، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم 708 جنيهات مقابل نحو 707.5 جنيه أمس، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 606.8 جنيه، وعيار 24 إلى 809 جنيهات، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 5664 جنيها.

واليوم عطلة رسمية في البورصة العالمية.

وقفزت أسعار الذهب أمس بنحو 7.5 جنيه للجرام، وذلك تأثرا بارتفاع سعر المعدن الأصفر إلى أعلى مستوياتها في سبع سنوات.