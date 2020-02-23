أكثر الكلمات إنتشاراً

الأهلي والزمالك فيروس كورونا محمد رمضان منع المهرجانات أسعار الذهب سد النهضة الطقس

بعد قفزته الكبيرة أمس.. ماذا فعلت أسعار الذهب بمصر خلال تعاملات الأحد؟

12:42 م الأحد 23 فبراير 2020
بعد قفزته الكبيرة أمس.. ماذا فعلت أسعار الذهب بمصر خلال تعاملات الأحد؟

مشغولات ذهبية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي بشكل طفيف، حيث زاد الجرام بنحو 50 قرشًا، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم 708 جنيهات مقابل نحو 707.5 جنيه أمس، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 606.8 جنيه، وعيار 24 إلى 809 جنيهات، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 5664 جنيها.

واليوم عطلة رسمية في البورصة العالمية.

وقفزت أسعار الذهب أمس بنحو 7.5 جنيه للجرام، وذلك تأثرا بارتفاع سعر المعدن الأصفر إلى أعلى مستوياتها في سبع سنوات.

أسعار الذهب جرام الذهب

الخبر التالى:

بنك مصر يخطط لاقتراض 250 مليون دولار من مؤسسات دولية هذا العام
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:مصادر بـ"اتحاد الكرة": القمة في موعدها.. والأمن لم يطلب تأجيل المباراة