مع استمرار موسم العمرة.. تعرف على سعر الريال في بنكي الأهلي ومصر

كتبت - شيرين صلاح:

شهدت أسعار الريال السعودي تراجعا ملحوظا مقابل الجنيه المصري، منذ بداية العام الجاري، تزامنا مع استمرار رحلات موسم العمرة الحالي، وهو ما يأتي مع تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في الأسابيع الأخيرة.

وبحسب بيانات البنك المركزي، فقد انخفض متوسط سعر الريال السعودي بنحو 13 قرشًا، منذ بداية العام الجاري، ليصل إلى نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، مقابل 4.13 جنيه للشراء، و4.16 جنيه للبيع في بداية العام.

ووصل سعر الريال السعودي اليوم في بنكي الأهلي ومصر إلى 4.12 جنيه للشراء، و4.16 جنيه لليبع.

ووصل سعر الريال السعودي في بنك القاهرة إلى 4.11 جنيه للشراء، و4.15 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي، بلغ سعر الريال اليوم 4.1163 جنيه للشراء، و4.1589 جنيه للبيع.

ووصل سعر الريال في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 4.1258 جنيه للشراء، و4.1672 جنيه للبيع.