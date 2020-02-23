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الدولار يواصل الانخفاض.. وسعر الشراء يصل إلى 15.50 جنيه في 3 بنوك

12:11 م الأحد 23 فبراير 2020
الدولار يواصل الانخفاض.. وسعر الشراء يصل إلى 15.50 جنيه في 3 بنوك

أسعار الدولار

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك بعد ساعات من بداية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه في الصباح، بينما استقر في 6 بنوك أخرى.

وتراجع سعر الدولار قرشا واحدا في بنكي الأهلي المصري ومصر إلى 15.52 جنيه للشراء، و15.62 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار قرشا واحدا في بنوك القاهرة والتجاري الدولي والإسكندرية إلى 15.50 جنيه للشراء، و15.60 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في البنك العربي الأفريقي عند 15.51 جنيه للشراء، و15.61 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.54 جنيه، 15.63 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك قناة السويس عند 15.51 جنيه للشراء، و15.61 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنوك التعمير والإسكان، وكريدي أجريكول، والبركة عند 15.52 جنيه للشراء و15.62 جنيه للبيع.

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