الاقتصاد الإماراتي ينمو بنسبة 2.9% في 2019
11:56 ص الأحد 23 فبراير 2020
القاهرة- مصراوي:
قالت وكالة أنباء الإمارات نقلا عن تقرير للبنك المركزي، اليوم الأحد، إن اقتصاد الإمارات العربية المتحدة نما بنسبة 2.9% على أساس سنوي في 2019، بنسبة زيادة بلغت 1.7% في 2018.
وبحسب التقرير، نما قطاع النفط والغاز 7.6% في 2019، والقطاع غير النفطي 1.1%.
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز
-
2801
-
209
-
186
-
178
-
164
-
151
-
148
-
141
-
115
-
115
-
88
-
82
-
66
-
64