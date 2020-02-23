الاقتصاد الإماراتي ينمو بنسبة 2.9% في 2019

القاهرة- مصراوي:

قالت وكالة أنباء الإمارات نقلا عن تقرير للبنك المركزي، اليوم الأحد، إن اقتصاد الإمارات العربية المتحدة نما بنسبة 2.9% على أساس سنوي في 2019، بنسبة زيادة بلغت 1.7% في 2018.

وبحسب التقرير، نما قطاع النفط والغاز 7.6% في 2019، والقطاع غير النفطي 1.1%.