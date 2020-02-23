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ارتفاع أرباح شركة النساجون الشرقيون بنسبة 55.4% خلال 2019

11:28 ص الأحد 23 فبراير 2020
ارتفاع أرباح شركة النساجون الشرقيون بنسبة 55.4% خلال 2019

شركة النساجون الشرقيون

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع صافي أرباح شركة النساجون الشرقيون خلال العام الماضي بنسبة 55.4 % مقارنة بعام 2018.

بحسب ملخص نتائج أعمال الشركة المجمعة والتي أرسلتها للبورصة المصرية اليوم الأحد، سجلت الشركة صافي ربح بقيمة 855 مليون جنيه العام الماضي مقابل 550 مليون جنيه خلال عام 2018، بنسبة زيادة بلغت 55.4%.

ويأتي ذلك رغم تراجع مبيعات الشركة إلى نحو 10.133 مليار جنيه العام الماضي مقابل 10.404 مليار جنيه من عام 2018، بنسبة هبوط 2.6%.

ووفقا للبيان المرسل للبورصة رفعت الشركة رواتب العاملين بها بنسبة 15% خلال العام الماضي، وذلك إيمانا بمسئوليتها الاجتماعية ومراعاة البعد الاجتماعي وتحسين مستوى المعيشة.

وشركة النساجون الشرقيون، مدرجة في البورصة المصرية، وهي أكبر منتج للسجاد المصنع آليا في العالم.

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