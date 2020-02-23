إنتاج فحم الكوك بمصر يهبط 46% في نوفمبر بسبب "العمرة السنوية للشركات"

كتبت- ياسمين سليم:

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان اليوم الأحد، إن الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) وصل إلى 129.5 خلال شهر نوفمبر 2019 (أولي) مقابل 131.2 خلال شهر أكتوبر 2019 (نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 1.3%.

وأضاف الإحصاء إن الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضا تضمنت صناعة فحم الكوك، حيث بلغ الرقم القياسي لها 6.69 خلال شهر نوفمبر 2019 مقارنة بشهر أكتوبر 2019 حيث بلغ 12.43 بنسبة انخفاض قدرها 46.2%، وذلك بسبب إجراء عمرة سنوية لبعض الشركات لمدة 20 يوما.

كما بلغ الرقم القياسي لصناعة الآلات والمعدات غير المصنفة في موضع آخر 213.14 خلال شهر نوفمبر 2019 مقارنة بشهر أكتوبر 2019، حيث بلغ 239.17 بانخفاض قدره 10.9٪، وذلك بسبب انخفاض مبيعات التصدير.

بينما تضمنت الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعا صناعة منتجات المعادن اللافلزية، حيث بلغ الرقم القياسي لها (طوب - زجاج - اسمنت) 114.86 خلال شهر نوفمبر 2019 مقارنة بشهر أكتوبر 2019 حيث بلغ 93.66 بارتفاع قدره 22.6% وذلك بسبب زيادة نسبة المبيعات.

ووصل الرقم القياسي لصناعة الجلد ومنتجاته إلى 45.99 خلال شهر نوفمبر 2019 مقارنة بشهر أكتوبر 2019 حيث بلغ 44.79 بارتفاع قدره 2.7%، وذلك طبقا لزيادة نسبة الطلب والمبيعات.