أول دليفري بنزين في مصر.. كيف تحصل على "تفويلة" من CAFU؟

كتب- علاء حجاج:

أعلنت شركة "CAFU" الإماراتية لتوصيل المنتجات البترولية، أنها ستبدأ أعمالها في مصر خلال الفترة المقبلة.

ووقعت الشركة مذكرة تفاهم مع الهيئة المصرية العامة للبترول، على هامش مؤتمر"إيجبس 2020" خلال الشهر الجاري.

وتعمل الشركة في خدمات توصيل الوقود للعملاء "دليفري"، وبدأت عملها في الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2018.

وبحسب الاتفاقية الموقعة بين الشركة والهيئة العامة، فإن إطلاق خدمات دليفري للبنزين في مصر سيتماشى مع اللوائح ومعايير السلامة، وتتم العملية عبر تطبيق إلكتروني لتقديم الخدمة.

ويرصد مصراوي الخطوات التي يتم من خلالها توصيل البنزين دليفري للعملاء عبر التطبيق الإلكتروني كالآتي:

1- تحميل تطبيق شركة CAFU على هواتفهم.

2- تسجيل الدخول ليصل للعميل رمز لتأكيد حسابه على التطبيق.

3- اختيار عملية طلب توصيل الوقود من الشركة عبر التطبيق.

4- تحديد موقع السيارة المستهدف مدها بالبنزين.

5- تحديد نوع البنزين المطلوب والكمية.

6- تحديد وقت التسليم من خلال التطبيق.

7- يدفع العميل مقابل الوقود والخدمة عبر بطاقات الائتمان (Visa أو MasterCard أو بطاقة الخصم) من خلال تطبيق الشركة.

8- يحصل العميل على الوقود في المكان الذي حدده والكمية التي تم تحديدها.