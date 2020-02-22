وزيرة التضامن: نتوسع في برامج تنظيم الأسرة للتركيز على دور المرأة الإنتاجي

كتبت- ياسمين سليم:

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة الآن تتحول في تناولها لقضايا المرأه والفئات الأولى بالرعاية من الحماية إلى الإنتاج والتمكين الاقتصادي وتوفير الخدمات الاجتماعيه والاقتصادية والصحية والتعليمية.

وأضافت خلال مؤتمر "سيدات أعمال مصر 21" أن الوزارة تتوسع في برامج تنظيم الأسرة للتركيز على الدور الإنتاجي للمرأة والحد من الدور الإنجابي.

وتابعت: "تمكين المرأة وتوفير فرص الحصول على الوظائف وإتاحة البيئة المناسبة للأعمال يعد أحد أهم المؤشرات التي تعكس قوة النظم الاقتصادية".

وبحسب القباج فإن التمكين الاقتصادي يبدأ من القاعدة إلى القمة وأن النساء في القرى والمناطق الأكثر فقرا هي الأولى ببرامج التمكين الاقتصادي وخصوصا مع أحداث تقدم ملحوظ في تضييق الفجوة بين الجنسين، رغم أن هناك ملاحظات على حجم مشاركة المرأة في الناتج المحلي واحتياجنا لزيادة مساهمة المرأة في الناتج المحلي وفي الحصول على الوظائف الملائمة.

وقالت القباج إننا نحتاج إلى العمل على خفض معدلات البطالة بين النساء في مصر وتوفير المزيد من فرص التدريب والتأهيل للنساء في مصر وتحسين آليات الإقراض والتمويل ومد مظلة الشمول المالي ليشمل مزيد من النساء المصريات مع تحسين ظروف العمل وفتح مجالات الحصول على الوظائف القيادية.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى دور المجتمع المدني في دعم المرأة وتوفير البيئة المناسبة لتحقيق التمكين الاقتصادي سواء من خلال التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر أو من خلال تقديم الخدمات غير المالية المتعلقة بتوفير الأمور الأساسية مثل استخراج الأوراق الثبوتية وتوفير فرص التدريب وإعداد دراسات الجدوى وتوفير الفرص التسويقية المناسبة وتدعيم المهارات التكنولوجيه للنساء.