مسؤول: المركزي الصيني سيخفض الفائدة ليساعد الاقتصاد المتضرر من كورونا

القاهرة- وكالات:

قال ليو قوه تشيانغ نائب محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) إن الصين ستوجه أسعار الفائدة بالسوق بشكل عام نحو مستويات أقل وستحافظ على توفر السيولة بشكل ملائم لمساعدة الشركات المتضررة من فيروس كورونا.

وأضاف ليو في مقابلة مع صحيفة فاينانشال نيوز نقلتها وكالة رويترز أن البنك المركزي سيضخ قدرا أكبر من السيولة للبنوك من خلال تعديل معايير خفض معدلات الاحتياطي المستهدف.

وخفضت الصين العديد من أسعار الفائدة الرئيسية خلال الأسابيع الأخيرة من بينها سعر الإقراض القياسي يوم الخميس الماضي في محاولة لخفض الضغوط المالية على الشركات التي تواجه أنشطتها خللا كبيرا بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال ليو إنه سيتم أيضا تعديل أسعار الفائدة القياسية على الودائع خلال وقت ملائم.

وأضاف أن تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد الصيني سيكون محدودا وإن بكين ستناضل من أجل تلبية الأهداف المختلفة في مجال الاقتصاد والتنمية الاجتماعية هذا العام.ونقلت الصحيفة عن ليو قوله إن البنك المركزي يتابع عن كثب أسعار المستهلكين التي قد يؤثر عليها سلبا تفشي فيروس كورونا.

وقال ليو أيضا إن المقومات الأساسية للاقتصاد الصيني سليمة وأضاف أن بكين لديها احتياطيات كبيرة من العملات الأجنبية لدعم اليوان.