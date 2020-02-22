مسؤول مصرفي صيني: تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد قصير الأمد ومحدود

القاهرة- وكالات:

نقلت وسائل الإعلام الرسمية في الصين اليوم السبت عن تشن يولو نائب محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) قوله إن تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد الصيني قصير الأمد ومحدود وإن بكين واثقة تماما من انتصارها في الحرب على هذا الوباء.

ونقل التلفزيون المركزي الصيني (سي.سي.تي.في) عن تشن قوله إن الصين لديها أدوات كثيرة في مجال السياسة من أجل إدارة الاقتصاد كما أن سياستها النقدية التيسيرية لم يطرأ عليها تغيير، وفقًا لوكالة رويترز.

وقال تشن أيضا إن العملة الصينية لن ترتفع أو تنخفض بهامش كبير وإن النظام المالي للبلاد مرن للغاية في مواجهة الأخطار.