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محافظ البنك المركزي السعودي يتوقع زيادة النمو الاقتصادي للمملكة في 2020

09:57 ص السبت 22 فبراير 2020
محافظ البنك المركزي السعودي يتوقع زيادة النمو الاقتصادي للمملكة في 2020

محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي

القاهرة- وكالات:

قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أحمد الخليفي اليوم السبت إن النمو الاقتصادي للمملكة من المتوقع أن يشهد ارتفاعا هذا العام بدعم من القطاع غير النفطي.

وأضاف خلال مؤتمر اقتصادي في الرياض أنه من السابق لأوانه تحديد الضرر الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا، الذي بدأ في الصين وانتشر في أنحاء العالم، على نحو كامل، بحسب وكالة رويترز.

وأعلن صندوق النقد الدولي في يناير أنه يتوقع نمو اقتصاد السعودية 1.9% هذا العام ارتفاعا من نحو 0.4% في 2019.

لكن توقعات النمو الاقتصادي للمملكة في 2020 جرى تعديلها بالخفض من 2.2% بفعل انخفاض إنتاج النفط.

البنك المركزي السعودي أحمد الخليفي مؤتمر اقتصادي فيروس كورونا

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