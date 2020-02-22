الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع
02:00 ص السبت 22 فبراير 2020
نيويورك - (د ب أ):
أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية، في البورصة الأمريكية، الجمعة على انخفاض.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التداول منخفضا 227.57نقطة، أو 0.8%، ليصل إلى 28992.41نقطة.
وهبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 35.48 نقطة، أو 1.1%، ليصل إلى 3337.75نقطة.
وخسر مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 174.37نقطة ، أو 1.8% ، ليصل إلى 9576.59نقطة.
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