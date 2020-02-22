الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع

نيويورك - (د ب أ):

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية، في البورصة الأمريكية، الجمعة على انخفاض.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التداول منخفضا 227.57نقطة، أو 0.8%، ليصل إلى 28992.41نقطة.

وهبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 35.48 نقطة، أو 1.1%، ليصل إلى 3337.75نقطة.

وخسر مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 174.37نقطة ، أو 1.8% ، ليصل إلى 9576.59نقطة.​