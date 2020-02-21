تراجع لأكثر من عام.. تعرف على سعر الريال السعودي مع اقتراب موسم الحج

كتبت- شيماء حفظي:

يبدأ الأسبوع المقبل، تلقي طلبات موسم الحج للراغبين في زيارة بيت الله الحرام، سواء في حج القرعة بوزارة الداخلية أو حج الجمعيات الأهلية.

وأعلنت وزارة الداخلية بدء قبول طلبات التقدم لحج القرعة اعتبارا من غد السبت، حتى 8 مارس المقبل، كما أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، فتح باب التقديم للحج لأعضاء الجمعيات الأهلية الأحد المقبل، حتى 10 مارس 2020.

ومع موسم الحج، يزيد الطلب على الريال السعودي، وزيادة الطلب على استبدال الجنيه بعملة السعودية.

ويواصل الريال السعودي تراجعه أمام الجنيه المصري، حيث انخفض 63 قرشا منذ أول أيام يناير 2019 حتى اليوم.

ووفقا لبيانات البنك المركزي سجل سعر الريال أمس الخميس 4.14 جنيه للشراء و4.16 جنيه للبيع مقابل 4.76 جنيه للشراء و4.79 جنيه للبيع في أول أيام 2019.

وفي يوليو الماضي، حددت البنوك حدود تدبير الريال السعودي أو الدولار على تأشيرة الحج سواء لعملائها أو غير العملاء.

وتسمح البنوك العامة الثلاثة (الأهلي ومصر والقاهرة) بتدبير الريال السعودي للعملاء وغير العملاء بشرط تقديم صورة من تأشيرة السفر وتذكرة الطيران وذلك لاطلاع البنك على الهدف من استبدال الجنيه المصري بالريال السعودى.

ومازلت البنوك الخاصة تحجم عن تدبير العملة الأجنبية سواء ريالا سعوديا أو دولار لغير عملائها وتكتفي فقط باستبدال العملة للعملاء ممن لديهم حسابات مصرفية بالبنك مع توافر مستندات السفر المطلوبة وذلك حسب تأكيدات موظفين الشباك بالبنوك.

وتتيح البنوك للعملاء استخدام البطاقات الائتمانية خارج مصر طبقا للحدود المقررة من كل بنك وحسب نوع البطاقة وهو ما يعطي سهولة للعملاء في استخدام البطاقات الائتمانية خارج مصر.

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