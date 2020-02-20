تنظيم الاتصالات: لم نرصد أي أجهزة يستخدمها العملاء لتحسين شبكة المحمول

كتب- علاء حجاج:

قال مصدر مسؤول بجهاز تنظيم الاتصالات، إن الجهاز لم يرصد اي أجهزة تم تركيبها من المستخدمين لتقوية شبكات المحمول.

يأتي ذلك ردا على وجود شكاوى من ضعف شبكات المحمول للشركات الأربعة العاملة بالسوق المصري، ورد بعض ممثلي هذه الشركات على هذه الشكاوي بإرجاع ضعف الخدمة إلى تركيب بعض المستخدمين أجهزة لتقوية شبكات المحمول مما يؤدي إلى التشويش على الأبراج التابعة لهذه الشركات.

وقال المصدر لمصراوي، إن أجهزة تقوية الشبكات ممنوع بيعها للأفراد في مصر بحكم القانون، وإنه في حالة ضبط أي من هذه الأجهزة سيحاسب المسؤول عنها قانونيا.

وأضاف المصدر أن هناك أجهزة بالأسواق تستخدم لتقوية شبكة الواي فاي في الأماكن المغلقة، ولكنها ليس لها أي تأثير على شبكة المحمول.

وأشار المصدر إلى أن مستوى الخدمات الصوتية لمشغلي المحمول الأربعة في تحسن وفقا لما أظهرته التقارير الدورية لمستوى خدمات المحمول.

وذكر أن التقارير الشهرية التي تصدر عن المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات بالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة تشير إلى تحسن مستوى الخدمات الصوتية في أغلب المناطق.

وعن شكوى بعض المستخدمين من ضعف الخدمة في بعض المناطق، قال المصدر إن تنظيم الاتصالات لم يلاحظ أي تراجع ملحوظ في مستوى الخدمة للشركات الأربعة، ولم تصله شكاوي عن مستوى الخدمة بمنطقة معينة.

وأكد المصدر في الوقت ذاته أن تنظيم الاتصالات لا يتراخى مع أي ضعف في أداء شركات المحمول، وفور وجود أي مشاكل من شأنها أن تؤثر على الخدمات المقدمة للمستخدم يتم تطبيق لائحة الجزاءات على الشركات المخالفة.

وبحسب بيان سابق من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تم اختبار جودة الخدمة خلال شهر ديسمبر الماضي على يقرب من 24 ألف كيلو متر من المناطق المأهولة بالسكان في مختلف المحافظات والمقسمة إلى ما يقرب من 81 مدينة وحيا.

وأظهر التقرير أن خدمات البيانات على مستوى مقبول على جميع الشبكات.

وبحسب جهاز تنظيم الاتصالات، تم تقييم جودة الخدمة للصوت والبيانات وفقا لعدد من المعايير العالمية المتعارف عليها لجودة الخدمة.

وتم تقييم جودة الخدمات الصوتية وفقا لمعايير عديدة أهمها قياس معدل عدم بدء المكالمات، ومعدل انقطاع المكالمات، وجودة الصوت؛ فيما تم تقييم جودة اختبارات خدمات البيانات للمحمول وفقا لمعايير أهمها سرعة تنزيل البيانات وتحميلها.

وكان تنظيم الاتصالات فرض غرامة مالية بقيمة 10 ملايين جنيه على شركة فودافون في يوليو الماضي بسبب انقطاع خدمات الشركة لعدة ساعات قبيل عيد الفطر المبارك.

كما فرض الجهاز غرامة على الشركة المصرية للاتصالات بقيمة 12 مليون جنيه جراء عطل أصاب الشبكة لعدة ساعات تسبب في صعوبة إجراء أو استقبال المكالمات خلال نوفمبر الماضي، فضلا عن إلزام الجهاز للشركتين بتعويض مستخدميها.