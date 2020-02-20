تبدأ الأحد المقبل.. التضامن تعلن فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية

كتبت- ياسمين سليم:

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج اعتبارا من يوم الأحد الموافق 23 فبراير 2020.

وأوضحت أنه سيتم التقديم حتى يوم الثلاثاء الموافق 10 مارس 2020 وفق التعليمات المنظمة لحج أعضاء الجمعيات الأهلية لهذا العام.

وقالت الوزيرة، إنه تم الاستعداد مبكرا لموسم الحج لهذا العام بما يحقق التميز في الخدمات المقدمة للحجاج، إضافة إلى عدد من التيسيرات للضوابط الخاصة بالتقديم لحج الجمعيات للمرة الأولى.

وأشارت إلى أن المؤسسة القومية لتيسير الحج انتهت مبكرا من كافة التعاقدات الخاصة بالسكن والنقل واختيار أفضل الفنادق بالمنطقة المركزية للحرمين لكافة برامج الحج وفقا للاشتراطات الموضوعة لكل مستوى حيث يتضمن برنامج الحج لهذا العام 4 مستويات تناسب مع جميع المستويات الاقتصادية.

وقال أيمن عبد الموجود المدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، إن التقديم سيتم من خلال تسجيل الطلبات على بوابة الحج الموحدة المصرية.

وأشار إلى ضرورة الالتزام بأن يكون العضو مسجل بعضوية إحدى الجمعيات الأهلية (عضو عامل او منتسب ) عند تقديم الطلب ومسددا الاشتراك السنوى للجمعية وأن تكون الجمعية مر على قيدها عام على الأقل في 1/1/2020م ولم يوقع على الجمعية جزاءات نتيجة مخالفات ثبتت بحقها.

وأضاف عبد الموجود أنه من ضمن الضوابط المنظمة لهذا العام أن يكون المتقدم قادرا على أداء المناسك بالاعتماد على نفسه ويشترط وجود مرافق لكبار السن ممن تجاوزت أعمارهم 75 عاما وأصحاب الإعاقة ممن تتطلب حالتهم وجود مرافق لهم .

وأَوضح، أنه من بين الشروط أن يكون من لم يسبق له الحج من قبل وتحسب سابقة الحج اعتبارا من عام 2015 فيما بعدها.

وتقدم الطلبات للإدارات الإجتماعية التابع لها الجمعية وفقا للنموذج المعد لذلك وسيتم تسجيل كافة بيانات الحجاج الراغبين في أداء فريضة الحج على بوابة الحج الموحدة المصرية ولا يسمح للعضو بالتسجيل غير في جهة واحدة فقط سواء في التضامن او الداخلية او السياحة ويمكن للراغبين فى التقدم الاطلاع على الضوابط الخاصة بحج الجمعيات على الموقع الإلكتروني للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة اضغط هنا

وأشار المدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، إن برنامج الحج لهذا العام يتضمن 4 مستويات الأول فنادق 5 نجوم بساحة الحرم المكى بمكة المكرمة والمنطقة المركزية الشمالية بالمدينة المنورة والثانى فنادق 4 نجوم بحد أقصى 800 متر بالمنطقة المركزية و 5 نجوم بالمنطقة المركزية الشمالية بالمدينة المنورة.

وأضاف أن المستوى الثالث فنادق 3 نجوم بالمنطقة المركزية بحد أقصى 800 متر من الحرم و 4 نجوم بالمنطقة المركزية الشمالية بالمدينة المنورة والمستوى الرابع فنادق مصنفة وتبعد عن الحرم بنحو 1200 متر و 3 نجوم بالمنطقة المركزية الشمالية بحد أقصى 300 متر.