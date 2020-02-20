الحديد والصلب تقترب من تسوية مديونية بـ 3.6 مليار جنيه مقابل أراضي

كتبت- شيماء حفظي:

قالت شركة الحديد والصلب المصرية، في بيان للبورصة اليوم الخميس، إنها بصدد توقيع تسوية لمديونية بقيمة 3.6 مليار جنيه مع شركة الغاز مقابل مبادلة أراضي.

وأوضحت الشركة،التابعة لقطاع الأعمال العام، أنه تم تقييم قطعتي أرض مملوكة للشركة لسداد المديونية، وسيتم الترتيب لذلك خلال أيام.

وأضافت الشركة، أن الاتفاق يأتي في إطار توقيع بروتوكول تسوية االمديونيات الواقعة على الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية لصالح الشركات الموردة للطاقة (الكهرباء والغاز).

وكان مجلس الوزارء أعلن أمس، توقيع بروتوكول بآلية سداد المديونيات المستحقة عن مسحوبات شركات قطاع الأعمال العام من الكهرباء، وذلك بين الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وبعض الشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والهيئة المصرية العامة للبترول التابعة لوزارة البترول.

ووقع البروتوكول الشركات القابضة للصناعات المعدنية والغزل والنسيج، التابعتين لقطاع الأعمال والعام، وصاحبتي أكبر مديونية بين شركات الوزارة التابعة.

ينتظر أكثر من 7 آلاف عامل في شركة الحديد والصلب، قرارا مصيريا بشأن الشركة التي بدأت عملها قبل نحو 66 عامًا، لكن السنوات حمّلتها بأعباء كثيرة جعلتها عرضة للتصفية.

وارتفعت خسائرت الشركة خلال العام المالي الماضي بنحو 20% لتصل إلى 1.4 مليار جنيه مقابل 1.2 مليار جنيه في 2017-2018.

وتراجعت إيرادات النشاط في الشركة خلال العام المالي الماضي، بنسبة 23.2% نتيجة انخفاض كمية المبيعات، بحسب التقرير السنوي للشركة.

وبحسب تقرير الإفصاح السنوي للشركة عن العام المالي الماضي، تراجع صافي حقوق المساهمين في الحديد والصلب المصرية عن 90% من رأس المال.

وتعاني الشركة من تقادم معداتها وخطوط الإنتاج بعد فترة طويلة من تجاهل تطويرها وضخ استثمارات جديدة فيها لتحديث تكنولوجيا الإنتاج وتطوير مناجمها والاستفادة من كميات الخردة الضخمة التي تعرضت للنهب.