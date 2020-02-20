200 جنيه زيادة جديدة بسعر طن الحديد بشركتي عز والسويس للصلب



كتبت- شيرين صلاح:

قال متعاملون بسوق الحديد، لمصراوي، إن شركتي حديد عز والسويس للصلب رفعتا سعر طن حديد التسليح بنحو 200 جنيه بالأسواق.

وأبلغت شركة حديد عز، الوكلاء والتجار، أمس الأربعاء، برفع سعر طن الحديد بنحو 200 جنيه بدءا من الأيام المقبلة، ليسجل سعر الطن 10100 جنيه مقابل 9900 جنيه، تسليم أرض المصنع، بحسب خالد الدجوي، رئيس شركة الماسية لتجارة الصلب.

كما ارتفع سعر طن الحديد بشركة السويس للصلب بنحو 200 جنيه للطن، ليسجل 9950 جنيها مقابل 9750 جنيها، تسليم أرض المصنع، وفقا للدجوي.

وأضاف خالد الدجوي، أنه ليس هناك أي تطورات جديدة بسوق الحديد تؤدي لرفع الأسعار، في الوقت الذي لم تحدد فيه الشركات أي أسباب واضحة وراء الزيادة الأخيرة.

وكانت أسعار الحديد بشركتي حديد عز والسويس للصلب انخفضت خلال الأسبوع الماضي، نتيجة تراجع الأسعار عالميا، وذلك بعد أن هبطت أسعار الخردة وخام البيليت بالإضافة إلى تراجع سعر الدولار أمام الجنيه.