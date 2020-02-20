"قارون للبترول" تعتزم استثمار 170 مليون دولار في العام المالي المقبل

كتب- مصطفى عيد:

قال أشرف عبد الجواد رئيس شركة قارون للبترول، إن قيمة الاستثمارات بموازنة الشركة للعام المالى المقبل تبلغ 170 مليون دولار، وتستهدف الموازنة إنتاج 33 الف برميل زيت خام يوميا، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الخميس.

وأضاف عبد الجواد أن الموازنة ترتكز على تنفيذ خطة طموحة لأعمال الحفر بمنطقة شرق البحرية الممتدة -3 (بولت) تشمل حفر 5 آبار تنموية جديدة، بالإضافة إلى بئر استكشافية.

جاء ذلك أعمال الجمعية العامة لشركة قارون للبترول، برئاسة طارق الملا وزير البترول، لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2020-2021، والموازنة المعدلة لعام 2019/ 2020.

وأشار عبد الجواد إلى التزام الشركة بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية في الأنشطة والمراجعات المستمرة لوسائل الأمان لضمان بيئة عمل آمنة.

وذكر أنه يجري تنفيذ برنامج عمل في حقول قارون خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي لزيادة إنتاج الزيت الخام، ويشمل أعمال حفر 8 آبار جديدة بواقع 6 آبار تنموية وبئرين استكشافيتين، استمراراً للنشاط الإنتاجي والاستكشافي والذي شهد حفر 7 آبار تنموية وبئرا استكشافية خلال النصف الأول من عام 2019-2020.

وأشار عبد الجواد إلى جهود الشركة في ترشيد النفقات في إطار استراتيجية الوزارة لخفض مصروفات تكلفة الإنتاج والتي نجحت في توفير 1.4 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي من خلال تطبيق إجراءات الاستغلال الاقتصادي الأمثل للتسهيلات والبنية الأساسية بالحقول وتطوير قدرات البنية القائمة.

وقال عبد الجواد إنه يجري حالياً تنفيذ خطة لترشيد الإنفاق خلال النصف الثاني من العام بهدف تحقيق وفر من خلال الاستغلال الأمثل للقدرات والتسهيلات الإنتاجية والمرافق.

وقال وزير البترول، خلال الاجتماع، إن زيادة إنتاج مصر من الزيت الخام أحد أهم الأولويات التي تعمل عليها الوزارة حالياً لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتقليل الاستيراد، فضلاً عن مواجهة التناقص الطبيعي للآبار.

وأضاف الوزير أن الوزارة تنفذ حاليا برنامج عمل يركز على تحسين إنتاجية الزيت الخام وزيادتها من الحقول القائمة، والتوسع في أنشطة الاستكشاف بمناطق الامتياز، ورفع كفاءة منظومة السلامة والصحة المهنية.

وأشار إلى ضرورة التركيز على تطبيق أفضل السبل لتخفيض مصروفات تكاليف الإنتاج للبرميل بما يسهم في الاستغلال الأمثل للموارد المكتشفة، وأهمية إحداث انطلاقة بمجال إنتاج الزيت الخام على غرار ما تحقق في مجال الغاز الطبيعي من نجاحات.

وأكد الملا أن منطقة الصحراء الغربية التي تعد في صدارة مناطق إنتاج الزيت الخام ستشهد نشاطاً بترولياً موسعاً من خلال برنامج العمل الجاري لزيادة حفر الآبار الإنتاجية وأعمال تنمية الحقول وأنشطة الاستكشاف لمكامن جديدة للزيت الخام والغاز باستخدام التقنيات الحديثة وتكثيف أعمال المسح السيزمي للوقوف علي الفرص والاحتمالات الواعدة.

وذكر أن هذه الأعمال ستدعم فرص زيادة الاحتياطيات والإنتاج من هذه المنطقة الحيوية، مشيرا إلى أهمية المتابعة المستمرة لتعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة في الأنشطة البترولية بمناطق الإنتاج والاستكشاف، والالتزام بسلوكيات عمل آمنة بما يضمن توافر السلامة في بيئة العمل.